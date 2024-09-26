Северяне стали призёрами конференции «Юные техники и изобретатели»

Делегаты от Мурманской области стали призёрами XI Всероссийской ежегодной конференции «Юные техники и изобретатели».

Конференция проходила в Доме союзов в Москве. В ней приняли участие более 700 юных изобретателей и исследователей в возрасте от 6 до 19 лет из 80 регионов России. На суд жюри были представлены более 450 проектов в областях экономики, промышленности, социальной сферы, медицины, сухопутной и морской логистики, робототехники, дополненной реальности и искусственного интеллекта.

Призёром конференции в номинации «Промышленные технологии и инженерные решения» стал выпускник детского технопарка «Кванториум-51» Вячеслав Николаев с проектом «Многофункциональный лабораторный блок питания».

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, на конференции были отмечены не только юные учёные, но и педагоги, которые играют ключевую роль в их обучении и вдохновляют на создание проектов. Михаил Маргаритов, педагог дополнительного образования ЦДТ «Хибины» из Кировска, стал призёром в номинации «Наставник года».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/