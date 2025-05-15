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Мурманская область. Арктика (16+)15.05.25 11:00

Северяне старшего поколения получат новые возможности для сохранения здоровья и активной жизни благодаря губернаторскому проекту «Северное долголетие»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, по поручению губернатора Андрея Чибиса в Мурманской области запустили обновленный комплексный проект «Северное долголетие», направленный на создание условий для активной, насыщенной жизни северян старшего поколения в каждом муниципалитете региона.

В новой версии программы «Активное долголетие», которая реализовывалась в предыдущие 6 лет, гражданам, которые вышли на пенсию, теперь предлагается бесплатное переобучение по более, чем 40 профессиям, участие в проекте «Работа рядом». Дополнительно запускается новое направление – индивидуальное сопровождение северян старшего возраста консультантами кадрового центра, которые окажут помощь в регистрации самозанятости, профориентационную помощь, помогут с написанием резюме. Запланировано 20 ярмарок вакансий в 14 кадровых центрах региона, ориентированных на работающих пенсионеров.

Особое внимание уделяется здоровью и физической активности. Кроме часов в спортивных комплексах «СОПКИ.СПОРТ» для бесплатного посещения и сеансов оздоровительного плавания, в населенных пунктах появятся маршруты для занятий скандинавской ходьбой разной дистанции и сложности. Тех, кто пройдёт диспансеризацию и сдаст нормы ГТО, запланировано поощрять наборами инвентаря для этого вида спорта.

Культурная жизнь старшего поколения также станет разнообразнее. Министерство культуры запускает межпоколенческий проект «СОПКИ.БЕЗГРАНИЦ», объединяющий участников разных возрастов через творческие инициативы. В каждом муниципалитете разработают специальную программу мероприятий «Культурная серебряная жизнь», а проект «Серебряное созвездие талантов» поможет раскрыть творческий потенциал пожилых северян.

Как рассказал заместитель губернатора – министр здравоохранения Дмитрий Панычев, для поддержки активных «серебряных» волонтёров введён специальный абонемент номиналом 5000 рублей на посещение культурных событий. Чтобы помочь старшему поколению адаптироваться к современным реалиям, на площадках МФЦ и учреждений культуры регулярно проводятся уроки компьютерной и финансовой грамотности. Это не только защитит от мошенничества, но и снимет барьеры в использовании технологий.

Цифровизация социальных услуг также выходит на новый уровень: до конца года во всех учреждениях соцобслуживания заработает проект «Цифровой формат социальных услуг».

«Наша задача – чтобы каждый человек, независимо от возраста, чувствовал себя нужным, востребованным и здоровым. Проект «Северное долголетие» – это не просто набор мер, это философия, которая объединяет спорт, культуру, медицину и технологии ради качества жизни наших старших товарищей», – отметил заместитель губернатора Мурманской области – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

В мероприятии принял участие председатель областной Думы Сергей Дубовой.

- Сейчас крайне важно, чтобы к реализации проекта максимально оперативно подключились наши муниципальные образования, - сказал Сергей Дубовой, комментируя итоги заседания. - Новые возможности, которые он предоставляет, должны быть доступны всем жителям пожилого возраста в нашем регионе.

Парламентарий также отметил, что проект «Северное долголетие» обязательно станет предметом обсуждения на одном из заседаний профильного комитета Думы.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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