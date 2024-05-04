Северяне в Долине Славы почтили память героев Великой Отечественной войны

Сегодня на территории мемориального комплекса «Долина Славы» состоялись торжественные мероприятия, посвящённые 79-й годовщине Великой Победы. Участие в них приняли губернатор Мурманской области Андрей Чибис, командующий Северным флотом Константин Кабанцов, сенатор РФ от Мурманской области Татьяна Сахарова, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин, ветераны Великой Отечественной войны, представители ветеранских организаций, труженики тыла, участники СВО, а также неравнодушные северяне.

«Это важнейшая традиция, когда северяне собираются в Долине Славы перед великим праздником, самым главным праздником нашей страны – Днём Победы. Раньше это место называлось Долиной Смерти, потому что здесь ценой своей жизни защитники советского Заполярья остановили врага, не дали ему пройти в Мурманск. Подвиг наших предков является духовным ориентиром для каждого из нас, в том числе для сегодняшних защитников Отечества, которые опять борются с нацизмом, героически отстаивают безопасность нашей страны в рамках специальной военной операции. Дорогого стоит, что в любую погоду, какая бы она ни была, тысячи людей ежегодно приезжают сюда: ветераны войны, труженики тыла, северяне и огромное количество детей, которые продолжают чтить эту традицию. Благодаря этому в нас сохраняется генетический код народа-победителя, который позволяет всегда отстаивать интересы нашей страны и побеждать любого врага. Убеждён, что так будет и дальше. Сегодня, помимо героев Великой Отечественной войны, мы ещё раз отдаём должное нынешним защитникам Отечества, которые опять на передовой борются за свободу России», – подчеркнул, открывая торжественный митинг, Андрей Чибис.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой в своём выступлении отметил, что День Победы занимает особое место в сердцах всех северян.

- В этот священный праздник мы отдаём дань бесконечного уважения всем, кто в борьбе с гитлеровскими захватчиками отстоял свободу и независимость Родины в далеком 1945 году, - сказал он. - Светлая память о Победе живёт в каждом из нас, передается от отцов и дедов детям и внукам, переходит из рассказов и свидетельств в наши сердца, навсегда занимая там особое место. Северу особенно памятны годы военного лихолетья. Враг был силен, но мужество, храбрость и отвага наших воинов и всех жителей области стали для него несокрушимой преградой.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов отметил, что в этом знаковом месте воинской славы отдаётся дань памяти мужеству, стойкости, беззаветной любви к Родине советских воинов, ценой своей жизни остановивших фашистских захватчиков, не позволив им пройти дальше по земле Советского Заполярья.

«Подвиги защитников Заполярья и сегодня вдохновляют нынешнее поколение воинов-североморцев, личный состав береговых войск, подразделений боевого и материально-технического обеспечения, участвующих в специальной военной операции, с честью выполнять свой воинский долг, проявляя мужество, стойкость и героизм, находясь на самых ответственных и самых опасных участках фронта», – сказал вице-адмирал Константин Кабанцов.

Командующий Северным флотом также сообщил, что двум соединениям береговых войск флота присвоено почётное наименование «гвардейских», а 18 военнослужащих удостоены звания Героя Российской Федерации.

На митинге также выступил участник СВО – командир инженерно-десантного взвода инженерно-сапёрной роты 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты Северного флота старший лейтенант Артур Паралюш.

«Мы сегодня стоим здесь перед величием истории, перед теми, кто проливал кровь на этой земле. Война в Заполярье – это испытание силы и стойкости, это борьба с природой, но именно здесь закаляются настоящие герои, непоколебимые в своей гордости и доблести. Могу с уверенностью сказать, что на полях специальной военной операции поставленные задачи выполняются с достоинством, героизмом и патриотизмом всего личного состава. Мы продолжаем верный и славный путь наших предков, поэтому могу с уверенностью сказать – Победа будет за нами!» – сказал Артур Паралюш.

Наталья Спирина, жена погибшего участника СВО – Героя России Андрея Спирина, отметила, что День Победы – не только праздник торжественного ликования, но и душевной печали, в который мы чтим тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу нашей страны.

Перед собравшимися также выступили сенатор Российской Федерации от Мурманской области Татьяна Сахарова, главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин. По окончании митинга состоялось торжественное прохождение знамённых групп, парадных расчётов и оркестра Северного флота. Затем участники митинга возложили венки и цветы к памятнику Скорбящей матери.

Память павших героев участники митинга почтили минутой молчания. Затем они возложили венки к мемориалу «Скорбящая мать» и цветы к могилам на поисковом кладбище.

Завершила программу памятных мероприятий в Долине Славы военно-историческая реконструкция, во время которой все желающие могли увидеть отдельные моменты боевых схваток в Заполярье. Также рядом с мемориальным комплексом была развернута многофункциональная площадка, где работала полевая кухня, были организованы выступления самодеятельных коллективов и выставка современной и исторической техники.

В этот же день депутаты регионального парламента посетили подшефный памятник и почтили память погибших бойцов 52-й стрелковой дивизии. Над мемориалом, расположенном на 1447 км трассы «Кола», Мурманская областная Дума шефствует с 2015 года. В братской могиле похоронены павшие в сражениях и умершие от ран бойцы 52-й стрелковой дивизии, которая в 1941 году за боевые заслуги была преобразована в 10-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/fc8/uwwn6b6ttkffft7tl2kgaf315k2baxaf.jpg