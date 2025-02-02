Каждый второй северянин, обратившийся в службу занятости Мурманской области, нашел работу в 2024 году. Лидерами по уровню трудоустройства в регионе стали: Кировский кадровый центр (82%), кадровые центры в Печенге (77%) и Апатитах (73%). Кадровые центры Полярных Зорей и ЗАТО Александровск в 2024 году трудоустроили всех обратившихся за мерами поддержки в сфере занятости выпускников, которые только начинают свою карьерную траекторию.

Как сообщает Центр занятости населения Мурманской области, в целом уровень трудоустройства в Мурманской области в минувшем году составил 61%, что на 3% больше данного показателя 2023 года. Положительные изменения на рынке труда региона связаны с успешным завершением комплексной модернизации службы занятости, завершившейся в 2023 году. Теперь северяне в среднем находят работу за 52 дня (в 2021 году – за 78 дней).

«Сейчас специалисты могут подобрать работу соискателям в любом регионе. Благодаря службе занятости работодатели и соискатели могут одновременно получать основные услуги в электронном виде на единой цифровой платформе «Работа России». В Кадровых центрах расширился перечень услуг, появились адресные сервисы под конкретные запросы: специалисты оказывают содействие в точечном закрытии вакансий, проводят массовые подборы сотрудников, помогают с детальным описанием профиля вакансии и проводят предварительные отборы, а также собеседования с кандидатами», — отметила директор областного Центра занятости Рябинова Юлия.

Напомним, общее количество обратившихся к услугам службы занятости Мурманской области в 2024 году составило 23,6 тысячи человек. Из них почти 9 тысяч соискателей получили временную работу по направлению кадровых консультантов. Также свыше 8 тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет нашли работу в свободное от учебы время.