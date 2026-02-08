Северяне везут с первенства России по пауэрлифтингу золотую и серебряную медали

В Москве проходит первенство России по пауэрлифтингу в дисциплине «троеборье». Атлеты мурманской областной спортивной школы Ольга Журбенко и Олег Рыбка показали на соревнованиях высокий уровень подготовки.

Ольга одержала победу среди юниорок, набрав в сумме 370 кг. Олег стал серебряным призёром среди юниоров, набрав в сумме 595 кг. Тренирует спортсменов Андрей Родичев.

