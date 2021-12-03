Северяне вошли в число финалистов премии #МЫВМЕСТЕ: победителей объявят 5 декабря

В преддверии Дня добровольца со 2 по 5 декабря в Москве проходит Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который объединил волонтёров из более чем 40 стран. В рамках форума состоится церемония вручения Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Среди претендентов – представители Мурманской области.

Международный форум гражданского участия посвящён социальному партнёрству в целях устойчивого развития, и проводится в России с 2015 года. В этом году он проходит под эгидой ЮНЕСКО. На форуме представлено 5 масштабных программ с параллельными активностями: полезная, атмосферная, культурная, выставочная и деловая. Участники могут посетить любую интересную для них площадку. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и платформа ДОБРО.РФ.

В делегацию от Мурманской области, которая принимает участие в форуме, вошли представители добровольческих (волонтёрских) объединений Мурманской области и Регионального центра добровольчества, участники программы мобильности Ассоциации волонтёрских центров.

Торжественная церемония вручения Международной премии #МЫВМЕСТЕ – центральное событие форума. В составе финалистов в этом году 7 северян. Имена победителей объявят 5 декабря.

Ранее проведение Премии поддержал Президент России Владимир Путин. Награды вручат первые лица государства, известные артисты и лидеры мнений. Всего на премию пришло 25,4 тысячи заявок, а в народном голосовании участники набрали 128 тысяч голосов. Победители премии получат гранты до 2,5 млн рублей на развитие своих проектов, путешествие по России, продвижение на ведущих площадках Рунета, возможность участвовать в Петербургском международном экономическом форуме – 2022, претендовать на Государственную награду – знак отличия «За благодеяние» – и многое другое.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, Мурманская область присоединилась к проекту #МЫВМЕСТЕ в марте 2020 года, тогда в регионе стартовала общероссийская акция взаимопомощи. Добровольцы Мурманской области активно в нее включились. За время проведения участие в акции приняли 722 добровольца из 17 муниципалитетов региона. Волонтерами принято и выполнено почти 25 тысяч заявок об оказании помощи, поступивших в волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ, северянам передано 16 тысяч продуктовых наборов. В настоящее реализация акции в регионе продолжается.

Фото: Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.