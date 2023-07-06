Северяне восстанавливают амбулаторию в Приморском районе Запорожской области

В рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и военно-гражданской администрацией Приморского района Запорожской области заполярные строители восстанавливают амбулаторию в селе Инзовка.

Амбулатория в Приморском районе – ещё один недострой. Как сообщает региональное Министерство строительства, подрядным организациям из Мурманской области необходимо выполнить монтаж канализационного оборудования и питающего провода, а также пуско-наладочные-работы. Это необходимо, чтобы ввести объект в эксплуатацию и обеспечить население села Инзовка современной медицинской помощью.

На данный момент проводится закупка необходимых материалов и выполняются подготовительные работы. Строители занимаются подключением временного электроснабжения, разработкой грунта в местах установки биостанции-септика и пожарного гидранта.

Кроме того, в Приморскую ЦРБ приехали врач-травматолог Кандалакшской ЦРБ Дмитрий Лобанов и врач-хирург МОКБ им. П.А. Баяндина Анатолий Торгованов. Основная задача заполярных медиков – помочь коллегам организовать работу медицинского учреждения, оказать консультационную и лечебную помощь жителям Приморского района.

Фото: https://gov-murman.ru