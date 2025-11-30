Северяне возложили цветы к муралу в честь маленького героя Толи Минашкина

29 ноября в Мурманске возложил цветы возле мурала в честь маленького героя Толи Минашкина. Мурал нанесён на фасад дома по ул. Фрунзе, 18 в память о событиях 8 июля 2025 года, когда украинские боевики атаковали пляж «Городской» в Курске.

«Пятилетний мальчик проявил себя как настоящий мужчина и закрыл собой маму в минуту опасности. Такой подвиг, безусловно, нужно увековечить и широко о нем рассказывать», - сказал Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, и поручил создать возле дома табличку с описанием подвига мальчика и обустроить место для возложения цветов.

Мама переехала в Курскую область из Мурманска десять лет назад. Во время атаки беспилотников маленький Толя закрыл собой маму Полину. Позже мальчик скончался от ожогов при транспортировке в Москву.

Мурал представляет собой сложную детализированную композицию. В основе идеи — памятный многослойный коллаж, объединяющий фотографии, детские рисунки и бумажные поделки. Фоном служат символические элементы — журавлики и незабудки, которые придают изображению дополнительную глубину и выразительность. Каждый штрих этого мурала хранит в себе тепло памяти о ребенке, чья жизнь стала примером беззаветного героизма.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, эскиз мурала был разработан Центром городского развития Мурманской области. Команда художников успела завершить роспись до наступления снежного сезона. Короткий световой день усложнял процесс, однако художники работали и в тёмное время суток, используя искусственное освещение. Мурал создан на пожертвование мецената, который пожелал остаться неизвестным.

С 2019 года в Мурманской области создано 142 мурала; 3 мурала силами заполярных специалистов появились в подшефном Приморске Запорожской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557842/#&gid=1&pid=2