Северяне всё больше хотят жить в своём доме, на природе - Анна Бойко

Управление Росреестра по Мурманской области посчитало сколько индивидуальных жилых домов было построено и официально оформлено в регионе.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, в течение 2023 года на государственный кадастровый учёт было поставлено 537 индивидуальных жилых домов общей площадью 56011 кв. метров.

При выборе материалов для строительства северяне традиционно отдают предпочтение дереву – таких домов почти 60% - 320 шт.

Около 32% домов построено с использованием различных технологий и материалов, например, дерево и кирпич, или блоки и бетон.

Чисто блочных домов было построено – 16 шт., столько же возвели домов с монолитными стенами. Из кирпича построено 11 домов. А вот камень и сэндвич панели оказались не столь востребованы – из этих материалов построено всего три дома.

«2023 год был достаточно удачным для жилищного строительства региона. Люди всё больше хотят жить в своём доме, на природе. В новом году региональным правительством уже дан старт программе «Свой дом в Арктике» и надеемся, что объём индивидуального жилищного строительства в Мурманской области будет расти», - отмечает руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.