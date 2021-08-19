Северяне выбрали дизайн Единой карты жителя Мурманской области

Подведены итоги голосования за дизайн Единой карты жителя Мурманской области, которое было запущено на портале «Наш Север» при участии специалистов ЦУР. Победителем признан вариант «Северное сияние».

Напомним, Единая карта жителя Мурманской области – это многофункциональная банковская или небанковская карта, обеспечивающая комфортное получение государственных и коммерческих услуг на территории Мурманской области для её постоянных жителей, волонтёров, учащихся и туристов.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, сервисы Единой карты будут включать оплату проезда в общественном транспорте на территории Мурманской области, учёт предоставления мер социальной поддержки, аутентификацию гражданина, обеспечение контроля прохода на территории учебных заведений, общежитий, спортивных сооружений, культурных и иных объектов, а также получение скидок и бонусов от организаций-партнёров проекта.