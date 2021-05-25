Северяне выбрали, где в Мурманске должны появиться новые скейт-площадки

На портале «Наш Север» завершилось голосование, в котором жителям Мурманска предлагалось выбрать, где в городе должны появиться новые элементы для занятий экстремальными видами спорта. Речь идет о мини-рампах для катания на скейте.

Жителям были предложены 4 территории: площадки возле торгово-развлекательных центров «Мурманск Молл», «Плазма», «Форум», а также территория неподалеку от мемориала Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

В голосовании приняли участие больше 250 человек.

«Для нас очень важно получать обратную связь от жителей города, от молодежи, чтобы ставить такого рода элементы, создавать точки притяжения там, где ими было бы удобно пользоваться самим спортсменам», – отметила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, по итогам голосования большинство северян выбрали для установки оборудования площадку возле торгово-развлекательного центра «Плазма».

Кроме того, в ближайшее время подобная мини-рампа для катания на скейте должна появиться и на площади перед Морским вокзалом Мурманска. Её модель жители города также выбрали путем голосования на портале «Наш Север».