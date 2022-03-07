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Мурманская область. Арктика (16+)07.03.22 11:00

Северяне выбрали модель скейт-парка в Североморске

Северяне выбрали модель скейт-парка в Североморске: результаты голосования опубликованы на портале «Наш Север». Всего своё мнение выразили 205 северян. Более 55 процентов из них проголосовали за модель, которая была представлена под третьим порядковым номером (фото).

Строительство скейт-площадки запланировано на 2022 год в Североморске. Объект расположится на территории Городского парка.

Организатор проекта АНО «Центр городского развития Мурманской области». После проведения инженерно-изыскательных работ на местности специалисты определятся с формой скейт-парка и постараются сделать её максимально приближённой к выбранному северянами варианту. При этом наполняемость объекта элементами сохранится такой, какой она представлена на эскизе, сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области.

 

 

Фото: https://nashsever51.ru/votings/98

 

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