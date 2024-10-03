Северяне выплатили более 490 миллионов рублей задолженностей ради выезда за границу

С начала 2024 года жители Мурманской области, планируя выезд за границу, погасили долги на сумму более 490 миллионов рублей. Это на 6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, по статистике, почти каждый десятый должник выполняет свои финансовые обязательства после того, как ему ограничивают право выезда за пределы Российской Федерации.

На начало октября более 62 тысяч жителей Кольского Заполярья, имеющих долги по исполнительным производствам, ограничены в праве выезда за границу. Важно отметить, что граждане могут самостоятельно в режиме онлайн отслеживать свой статус у судебных приставов, проверяя наличие задолженностей и действующих ограничений, включая запрет на выезд за пределы Российской Федерации. Это можно сделать с помощью цифрового сервиса Федеральной службы судебных приставов на портале «Госуслуги».