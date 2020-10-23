Северяне выручили водителя фуры, попавшего в ДТП на скользкой дороге

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вечером 22 октября неравнодушные жители Мурманской области обратились с просьбой к землякам об оказании помощи водителю фуры, съехавшей с дороги в кювет.

На беду дальнобойщика откликнулись представители компаний и северяне, которые стали собирать деньги. Сегодня планируют провести спасательную операцию, а попавший в беду дальнобойщик уже поблагодарил жителей области за помощь: «Всем огромное спасибо! Я не думал, что здесь такие отзывчивые люди, дай бог всем здоровья, берегите себя. Ещё раз всем спасибо, я никогда не просил помощи именно денежной, мне очень стыдно, прошу меня извинить», - сообщил Юрий Финашутин.

Как сообщает Главное управление МЧС России по Мурманской области, после поступления информации о случившемся, сотрудники аварийно-спасательной службы Мурманской области незамедлительно прибыли на место ЧП для оказания необходимой помощи. Помимо питания, водителю было предложено эвакуироваться, но он отказался.

В данный момент дорожными службами организована эвакуация автомобиля из кювета. Водитель находится на связи. Угрозы жизни и здоровью нет.