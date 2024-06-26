Северяне вышли в полуфинал Всероссийского конкурса строителей̆

Сразу три специалиста Управления капитального строительства компании «Мурманэнергосбыт» смогли выйти в полуфинал IV Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли», который проводится Всероссийским центром национальной строительной политики при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

В 2024 году в конкурсе приняли участие более 18 тысяч человек из 73 регионов Российской Федерации. За победу боролись инженеры из 14 Республик, трёх автономных округов, семи краев, 46 областей и трёх городов.

Самое большое количество участников делегировали Москва, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, ЯНАО, Краснодарский край и Омская область.

По итогам первого этапа к финальным состязаниям, которые будут проходить в очном формате, допущено 300 человек и среди них наши земляки.

«Новость застала меня в Приморске Запорожской области, куда мы приехали с коллегами для подготовки к отопительному сезону 22 объектов, на подшефной Мурманской области территории. Я рад, что наши компетенции позволили нам участвовать в финале Всероссийского конкурса строителей, -поделился своими эмоциями заместитель начальника УКС АО «МЭС» Дмитрий Федотов.

Фото предоставлено пресс-службой АО «МЭС».