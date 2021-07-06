Северяне высоко оценили качество работы МФЦ региона

Подведены предварительные итоги работы многофункциональных центров Мурманской области в первом полугодии 2021 года.

На территории региона функционирует 18 МФЦ, 181 окно приема-выдачи документов. В текущем году работа многофункциональных центров Мурманской области, как и в прошлом, осуществляется в условиях ограничительных мероприятий, связанных со сдерживание распространения новой коронавирусной инфекции. С 23 июня 2021 года МФЦ региона работают в режиме предварительной записи с применением средств индивидуальной защиты.

По итогам первого полугодия в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области оказано более 357 тысяч государственных, муниципальных и иных услуг, более 150 тысяч из них в областном МФЦ.

Продолжается рост количества услуг по регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), что связано с переводом государственных и муниципальных услуг в цифровой формат. Благодаря этому граждане могут получать услуги в электронном виде без посещения ведомств.

Количество оказанных государственных услуг Росреестра остается практически на уровне прошлых лет и не превышает 20 процентов от общего количества предоставленных услуг. Количество обращений граждан за государственными услугами Министерства труда и социального развития Мурманской области, предоставляемых в многофункциональных центрах выросло в 18 раз, что связано с передачей МФЦ функций по приему заявлений и документов на предоставление услуг в социальной сфере.

Важным критерием результата работы МФЦ является оценка качества предоставления услуг гражданами. По данным информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг (ИАС МКГУ) в первом полугодии 2021 года средний уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг по региону остается на уровне 2020 года и составляет 97,8 процента.