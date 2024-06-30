Мурманская область. Арктика (16+)30.06.24 12:00
Северяне высоко оценивали в 2022 году свои жилищные условия
Как сообщает Мурманскстат, согласно итогам комплексного наблюдения условий жизни населения 2022 года, большинство жителей Мурманской области были удовлетворены своими жилищными условиями. В регионе 60% респондентов оценили состояние жилого помещения как «отличное» и «хорошее», 39 — «удовлетворительное» и 1% — «плохое».
Девять из десяти опрошенных не испытывали стеснённости — на каждого члена домохозяйства в среднем приходилось 23,4 квадратных метра общей площади жилья.
При этом на необходимость улучшить жизненное пространство (сделать ремонт, перепланировку, переехать в более комфортабельный, удобный дом или район) указала пятая часть участников статистического наблюдения.
Комментарии
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Последние комментарии
Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
Комментарий к новости:Северяне вышли в полуфинал Всероссийского конкурса строителей̆
Tatuana
26.06.24 10:26
Каким это образом ребёнок с Щербакова на Больничку спускается? И где в ФОКе будет гора? Фантазёры-боты. Стройте ФОК в месте, где он не будет никому мешать и с удобной транспортной развязкой. И речь ж
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