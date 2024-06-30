Северяне высоко оценивали в 2022 году свои жилищные условия

Как сообщает Мурманскстат, согласно итогам комплексного наблюдения условий жизни населения 2022 года, большинство жителей Мурманской области были удовлетворены своими жилищными условиями. В регионе 60% респондентов оценили состояние жилого помещения как «отличное» и «хорошее», 39 — «удовлетворительное» и 1% — «плохое».

Девять из десяти опрошенных не испытывали стеснённости — на каждого члена домохозяйства в среднем приходилось 23,4 квадратных метра общей площади жилья.

При этом на необходимость улучшить жизненное пространство (сделать ремонт, перепланировку, переехать в более комфортабельный, удобный дом или район) указала пятая часть участников статистического наблюдения.