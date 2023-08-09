Северяне ярко отметят День физкультурника: заезд на беговелах и самокатах, эстафеты и красочный забег

Главным спортивным событием августа станет Всероссийский день физкультурника, который пройдёт 12 августа по всей стране. В этом году празднику, который каждый год объединяет активных россиян, исполняется 84 года.

Центральной площадкой празднования в Мурманской области станет Долина Уюта заполярной столицы. Для участников будет организована обширная спортивно-массовая и развлекательная программа.

Начнётся праздник в 13.30 со сбора и общей зарядки. В 13.50 стартует заезд на беговелах для детей до 5 лет и самокатах для детей от 3 до 14 лет. Юным северянам предстоит преодолеть дистанцию в 400 метров. Обращаем внимание на то, что все участники заезда на беговелах должны быть в защитных шлёмах, в заезде на самокатах использование шлёма носит рекомендательный характер.

В 14.10 северян всех возрастов приглашают присоединиться к массовому забегу с красками Холи на дистанцию 2000 метров. Также с 14.30 для всех гостей Долины Уюта будут организованы эстафеты, мастер-класс по слалому на роликах, интерактивные площадки и сдача нормативов ГТО.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, ещё одно яркое событие в рамках программы празднования Дня физкультурника – матчи регионального этапа Всероссийских массовых соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч». Баскетбольные команды определят чемпиона в хоккейном корте Центра спортивной подготовки.

Фото: https://gov-murman.ru