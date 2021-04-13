Северяне завоевали 16 дипломов на XIX Российском соревновании юных исследователей «Шаг в будущее, ЮНИОР»

Школьники Мурманской области успешно приняли участие в XIX Российском соревновании «Шаг в будущее, ЮНИОР», которое прошло с 5 по 8 апреля в г. Реутове. В этом году «ЮНИОР» состоялся в дистанционном формате. Всего в состязании приняли участие 419 учеников 2-7-х классов.

Юные северяне представили на конкурс 17 работ на девяти секциях: математика, информатика и информационные технологии, инженерное творчество и технологии, роботы и автоматизированные системы, биология, экология окружающей среды, химия и химические технологии, литература, история.

По итогам соревнования школьники Мурманской области завоевали 16 дипломов: три I степени, один II степени, семь III степени, а также пять специальных дипломов за практическую направленность работы.

Победителями научного соревнования стали Артем Приставка (детско-юношеский центр «Ровесник», г. Кандалакша), Валерий Александров (гимназия №7, г. Мурманск) и Кирилл Вычеров (центр детского творчества «Хибины», г. Кировск).

В число призёров вошли Иван Бирюков (филиал НВМУ в г. Мурманске), Иван Абашкин (Мурманский академический лицей), Георгий Смирнов (школа № 269, ЗАТО Александровск, г. Снежногорск), Илья Клементьевский (школа №19, г. Кандалакша), Валерия Коверина (школа №19, г. Кандалакша), Валерия Великжанина (детско-юношеский центр «Ровесник», г. Кандалакша), Савелий Бойчук (школа №19, г. Кандалакша), Матвей Пагнуев (Мурманский международный лицей).

Специальные дипломы получили Мария Перегудова (школа №279, ЗАТО Александровск, г. Снежногорск), Елизавета Рыбакова (центр «Лапландия»), Степан Аникин (центр детского творчества «Хибины», г. Кировск), Кирилл Баранов, (школа №44, г. Мурманск), Яна Гавринчук (детско-юношеский центр «Ровесник», г. Кандалакша).

Как сообщает региональное Министерство образования, организаторами соревнования выступили Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Российское молодежное политехническое общество и МАОУ «Лицей» г. Реутов, при участии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (факультет почвоведения), Военно-промышленной корпорации «Научно-производственное объединение машиностроения», Академии социального управления, Московского педагогического государственного университета, Московского государственного областного университета, Института стратегии развития образования РАО и Учебно-методического центра г. Реутов.