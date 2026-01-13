Северяне завоевали 16 медалей на первенстве Северо-Западного федерального округа по греко-римской борьбе

В Легкоатлетическом манеже Мурманска провели первенство Северо-Западного федерального округа по спортивной борьбе. Соревнования проводились в дисциплине «греко-римская борьба» среди юношей до 18 лет.

В соревнованиях приняли участие 103 спортсмена из Мурманской, Архангельской, Новгородской, Калининградской и Ленинградской областей, Карелии и Коми. Медали были разыграны в 12 весовых категориях, в каждой из которых провели предварительные и финальные поединки.

На церемонии открытия с приветственным словом к участникам и гостям обратилась сенатор РФ от Мурманской области, заслуженный мастер спорта и призёр Олимпийских игр по легкой атлетике Лариса Круглова: «Наш регион вновь становится центром межрегионального спортивного события, что подтверждает наличие всех условий для развития спортивного потенциала. Соревнования – это праздник борьбы и проявления характера, который популяризирует физкультуру и спорт, укрепляя веру в себя и свои силы. Убеждена, что занятия спортом формируют личность и вдохновляют на достижения. Желаю всем спортсменам честной борьбы и ярких побед!».

На соревнованиях сборная команда Мурманской области завоевала 16 медалей: четыре золотых, четыре серебряных и восемь бронзовых. Первое место заняли Сергей Истомин, Ахмед Рамазанов, Эмиль Овчуев и Андрей Левендеев. «Серебро» взяли Никита Аскенов, Адам Троянов, Илья Пашин и Даниил Буханцев. Бронзовыми призёрами стали Ислам Сефербеков, Даниил Шкиленко, Артем Парфацкий, Илья Зубик, Александр Капитонов, Дмитрий Клопов, Даниил Федин и Дмитрий Магомедханов.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, по итогам соревнований будет сформирована сборная команда СЗФО для участия в первенстве России по спортивной борьбе, которое пройдет в Суздале.

