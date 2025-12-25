Северяне завоевали 35 медалей на первом этапе Кубка России по зимнему плаванию в Тюмени

В Долине Уюта провели пресс-конференцию, посвященную подведению итогов успешного выступления сборной Мурманской области на первом этапе Кубка России по зимнему плаванию в Тюмени. Сборная нашего региона одержала победу в общекомандном зачёте: северяне завоевали 35 личных медалей и 10 в эстафетах.

В мероприятии приняли участие: директор центра спортивной подготовки Мурманской области Александр Зубко, президент федерации зимнего плавания региона Владислав Сапожников и спортсмены – Георгий Гималов, Роман Бровко, Мария Шелаева, Виктория Лисицкая, Александра Тамазова, Максим Чичагов, Илья Кайдалов.

Александр Зубко поздравил северян с высокими результатами в спортивном сезоне.

«Первое общекомандное место – это результат титанического труда, железной воли и безграничной преданности спорту. Вы не просто соревнуетесь, а демонстрируете всем, что такое настоящая северная закалка. Поздравляю и желаю успехов на новых стартах!» – сказал Александр Зубко.

Он напомнил, что первый чемпионат России по зимнему плаванию прошел в Мурманске в марте 2025 года в рамках 90-го Праздника Севера. В нем приняли участие спортсмены из 43 регионов страны. Сборная Мурманской области стала серебряным призером соревнований.

«Сейчас наша сборная активно готовится тренируется, планируем принять участие в чемпионате Европы, который пройдёт с 3 по 7 февраля в Италии», – сказал Владислав Сапожников, президент Федерации зимнего плавания Мурманской области.

Как прозвучало на пресс-конференции, триумф сборной Мурманской области на соревнованиях – лучшее доказательство того, что выбранный в регионе курс на развитие спортивной инфраструктуры и поддержку спортсменов работают на результат.

Как отмечает региональное Министерство спорта, уникальный сетевой кластер «СОПКИ», который в том числе включает в себя открытие пространств для занятий спортом, реализуется в рамках плана «На Севере – Жить!» по инициативе губернатора Андрея Чибиса. Также в Мурманской области для занятий зимним плаванием и закаливанием открываются «СОПКИ.ОЗЁРА». Кроме того, на Семёновском озере был построен новый «Домик моржей», где созданы удобные спуски к воде, причальный комплекс и деревянный настил.

