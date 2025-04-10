Северяне завоевали семь медалей на первенстве России и всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу

В Екатеринбурге завершилось первенство России по пауэрлифтингу. В спортивных дисциплинах «жим» и «жим классический» состязались 253 спортсмена из 46 регионов страны. Среди участников – юноши и девушки 14-18 лет, юниоры и юниорки 19-23 лет.

Команда Мурманской области оказала достойную конкуренцию сильнейшим спортсменам страны. Ольга Журбенко завоевала золотую медаль в весовой категории 47 кг в дисциплине «жим» и «бронзу» в дисциплине «жим классический». Ольга тренируется под руководством Андрея Родичева и Артёма Слепухина. Олег Рыбка завоевал бронзовые медали в двух дисциплинах в весовой категории 59 кг. Тренер – Андрей Родичев. София Ли остановилась в шаге от пьедестала и заняла 4-е место в дисциплине «жим классический» в весовой категории 57 кг. Тренируется спортсменка у Андрея Родичева.

Одновременно с первенством России провели всероссийские соревнования по пауэрлифтингу среди ветеранов. Участникам предстояло определить сильнейших в дисциплинах «троеборье», «троеборье классическое», «жим», «жим классический». В дисциплине «троеборье классическое» в весовой категории 105 кг Александр Лобанов завоевал «золото», а Андрей Чухин стал обладателем серебряной медали. Максиму Дворникову данные соревнования принесли «бронзу» в дисциплине «троеборье классическое» в весовой категории 120 кг.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/