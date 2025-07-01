Мурманская область. Арктика (16+)01.07.25 18:00
Северянин Павел Самусенко завоевал «серебро» на международных соревнованиях по плаванию в Италии
В столице Италии Риме завершились международные соревнования по плаванию «Settle Colli». В состязаниях приняли участие спортсмены из России, в числе которых был пловец из Мурманской области Павел Самусенко.
Спортсмен из Кольского Заполярья достойно представил регион и страну, завоевав серебряную медаль на дистанции 50 метров на спине. Итоговый результат – 24,85 с.
Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, Павел Самусенко под руководством своего наставника, заслуженного тренера России Екатерины Владимировны Лебедик продолжает подготовку к чемпионату мира по водным видам спорта, который состоится в Сингапуре с 27 июля по 3 августа.
Фото (Domenico Cippitelli): https://gov-murman.ru/info/news/549592/#&gid=1&pid=1
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)C начала года мурманские работодатели разместили более 1 тысячи вакансий в сфере медицины и фармацевтики
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-
Последние комментарии
Анна
01.07.25 22:43
Здравствуйте! Уточните пожалуйста, праздник состоится 26 июля (так написано в тексте) или все же 27 июля? *** Вы задаёте вопрос о Дне ВМФ России под сообщением за 2015 год, а сейчас 2025 год. В этом
Комментарий к новости:Утверждён сценарий Дня ВМФ в Североморске
Константин Петрович
30.06.25 15:44
Как я только жил до этого проекта?
Комментарий к новости:1 июля в Мурманской области стартует губернаторский проект «Северное долголетие»
Д.О Вернер
28.06.25 21:41
Хорошо, что не забываем Беларусь. А что нынче с нашими соседями по Северному Колотту? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5% D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A% D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82
-
Календарь
ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире00:25«Медленное ТВ-Камин».07:00Мультфильмы (0+/6+)07:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)3 из 10 работодателей готовы индексировать оклады в ближайшее время, 6 из 10 повышали зарплаты менее полугода назад-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 48 копеек, доллар снижается на 11 копеек-PRO Энергетику (18+)Проект по обновлению системы теплоснабжения Умбы в Мурманской области вошёл в топ на Евразийском экономическом форуме-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 июля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в июле