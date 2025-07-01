Северянин Павел Самусенко завоевал «серебро» на международных соревнованиях по плаванию в Италии

В столице Италии Риме завершились международные соревнования по плаванию «Settle Colli». В состязаниях приняли участие спортсмены из России, в числе которых был пловец из Мурманской области Павел Самусенко.

Спортсмен из Кольского Заполярья достойно представил регион и страну, завоевав серебряную медаль на дистанции 50 метров на спине. Итоговый результат – 24,85 с.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, Павел Самусенко под руководством своего наставника, заслуженного тренера России Екатерины Владимировны Лебедик продолжает подготовку к чемпионату мира по водным видам спорта, который состоится в Сингапуре с 27 июля по 3 августа.

Фото (Domenico Cippitelli): https://gov-murman.ru/info/news/549592/#&gid=1&pid=1