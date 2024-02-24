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Мурманская область. Арктика (16+)24.02.24 14:00

Северянин Павел Самусенко завоевал три «бронзы» на первом этапе Кубка России по плаванию

Пловец из Полярных Зорь Павел Самусенко успешно выступил на первом этапе Кубка России по плаванию, завоевав три бронзовые медали.

Соревнования проводились с 20 по 21 февраля в Калининграде на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «АВТОТОР-Арена». На протяжении двух дней борьбу за медали вели 338 спортсменов. Было разыграно 32 комплекта наград.

Павел Самусенко стал трижды бронзовым призёром: на дистанции 50 метров вольный стиль с результатом 22,85, на дистанции 50 метров на спине с результатом 25,27 и на дистанции 100 метров баттерфляй с результатом 53,98.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, девушки, представляющие наш регион, вошли в десятку лучших. Есения Константинова заняла пятое место, Елизавета Прохорова стала шестой.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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