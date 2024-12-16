Северянин Павел Самусенко завоевал три золотые медали на чемпионате мира по плаванию

В венгерском Будапеште завершился чемпионат мира по плаванию на короткой воде (25 метров). В составе команды российских спортсменов успешно выступил представитель Мурманской области Павел Самусенко.

В активе заполярного спортсмена три золотые медали. Павел Самусенко внёс вклад в победу российской команды в комбинированных смешанных эстафетах 4х50 и 4х100 метров, а также в комбинированной мужской эстафете 4х100 метров. Во всех соревнованиях северянин выступал в предварительных заплывах, позволивших российским пловцам выйти в финальный раунд соревнований.

Спортсмен из Кольского Заполярья также показал достойные результаты в личном зачёте. Павел Самусенко занял четвертое место на дистанции 100 метров на спине, а также шестое место в 50-метровом заплыве на спине.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, Павел Самусенко начал спортивную карьеру в детско-юношеской спортивной школе города Полярные Зори, где его тренировала Оксана Заднепровская. С 2018 года спортсмен тренируется на базе Комплексной спортивной школы олимпийского резерва. Тренер – Екатерина Лебедик.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/