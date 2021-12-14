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Мурманская область. Арктика (16+)14.12.21 11:30

Северянин вышел в национальный финал премии «Студент года – 2021»

Студент Мурманского арктического государственного университета Дмитрий Замшев представит регион в финале Российской национальной премии «Студент года – 2021» образовательных организаций высшего образования.

Совместный проект Российского Союза Молодёжи и президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Премия является официальным мероприятием «Года науки и технологий» и проходит в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Финал премии пройдёт с 13 по 20 декабря в онлайн-формате.

Дмитрий Замшев был отобран из более чем 8000 участников 75 регионов России. Самыми популярными номинациями среди студентов высших учебных заведений стали: «Общественник года», «Интеллект года» и «Творческая личность года». Эксперты премии оценивали резюме участников, основу которого составили их достижения за 2019-2021 годы, а также творческую видеопрезентацию.

Дмитрий Замшев представит свои достижения и навыки в номинации «Общественник года». Студент социально-гуманитарного института Мурманского арктического государственного университета активно помогает в организации и проведений мероприятий Мурманской Официальной лиги КВН, фестивалей и состязаний по командной игре «Юкигассен». Также Дмитрий Замшев участвовал в X Всероссийском фестивале студентов направления подготовки «Организация работы с молодежью».

В 2021 году финал премии пройдёт в онлайн-формате. В нём примут участие 600 студентов вузов из 71 региона России. На протяжении 5 дней студенты будут проходить конкурсные испытания, включающие индивидуальные и общие задания: самопрезентация, специальные тестирования, кейсы, открытые уроки, дебаты, социальное проектирование и ролевые игры.

Экспертами премии станут общественные, политические и научные деятели, спортсмены, деятели культуры и искусства, журналисты и медийные личности.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, победители будут определены по 6 индивидуальным номинациям: «Председатель совета обучающихся года», «Интеллект года», «Общественник года», «Иностранный студент года», «Творческая личность года», «Спортсмен года» и 6 коллективным: «Добровольческое объединение года», «Патриотическое объединение года», «Студенческое медиа года», «Студенческое научное общество года», «Юридическое объединение года», «Киберспортивный клуб года».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431036/#&gid=1&pid=2

 

 

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