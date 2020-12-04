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Мурманская область. Арктика (16+)04.12.20 10:15

Северянка Анна Гришко вошла в число победителей конкурса «Моя страна – моя Россия»

Северянка Анна Гришко вошла в число победителей XVII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Анна Гришко заняла II место в номинации «Моя Арктика», представив образовательный проект «Музыкальные надежды Арктики», и получила возможность пройти стажировку в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Музыкальные надежды Арктики» – это серия мастер-классов от преподавателей ведущих учебных заведений России для учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств Заполярья. Очные мероприятия проекта пройдут в крупных городах Мурманской области, затем работа с наставниками продолжится в онлайн-формате. Итогом обучения станет участие финалистов проекта в программе Санкт-Петербургского международного культурного форума.

«Я очень рада, что участие в конкурсе «Моя страна – моя Россия» платформы «Россия – страна возможностей» позволило не только получить оценку своей работы, но и дало возможность повысить свои профессиональные компетенции. Уверена, что стажировка в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики даст опыт и знания для дальнейшего развития проекта», – рассказала Анна Гришко.

«Моя страна – моя Россия» – всероссийский конкурс для молодых людей, неравнодушных к жизни родного города, села или поселка и готовых предложить идеи и проекты для развития своего региона. На протяжении 17 лет конкурс ежегодно привлекает тысячи школьников, студентов, молодых ученых, педагогов-новаторов и инициативных граждан страны, представляющих идеи по улучшению качества жизни российских территорий.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в 2020 году конкурс проводился в 20 тематических номинациях, охватывающих большинство областей социально-экономического развития страны. В подведении итогов приняли участие представители федеральных ведомств, образовательных организаций и партнеров, курирующих номинации конкурса. Полный список победителей размещен на сайте проекта.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

 

 

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