Северянка Анна Гришко выиграла грант на проведение Первого всероссийского фестиваля музыкального искусства

Преподаватель Детской школы искусств города Гаджиево, профессиональный пианист Анна Гришко стала победителем грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» на смене классической и джазовой музыки под руководством Народного артиста СССР Юрия Башмета.

На форуме Анна Гришко получила грант в размере 1 млн 445 тысяч рублей. Средства будут потрачены на реализацию в Мурманской области Первого всероссийского фестиваля музыкального искусства. Мероприятие будет посвящено памяти заслуженного работника культуры РФ преподавателя Татьяны Дмитриевны Крыловой, стоявшей у истоков создания мурманской профессиональной фортепианной школы и с 1984 года возглавлявшей фортепианное отделение Мурманского музыкального училища.

«Фестиваль будет включать в себя I всероссийский конкурс пианистов, в жюри которого войдут известные мировые музыканты, а также научно-педагогическую конференцию, мастер-классы и финальные мероприятия для победителей в Санкт-Петербурге – финальный концерт в Петербургской филармонии и летнюю творческую школу для одаренных детей из Мурманской области. Он станет знаковым событием в музыкальной жизни России и нашего региона, куда прибудут представители разных уголков нашей страны», – рассказала Анна Гришко.

Как сообщает региональное Министерство культуры, планируется, что фестиваль пройдет в Мурманской области в конце марта 2021 года и будет приурочен ко дню рождения Татьяны Дмитриевны Крыловой.