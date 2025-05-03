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Мурманская область. Арктика (16+)03.05.25 16:00

Северянка Анжелика Чуб – призёр ВсОШ по основам безопасности и защите Родины

В Нижнем Новгороде подвели итоги олимпиады по основам безопасности и защите Родины, финалистами стали более 380 школьников из 82 регионов России. В интеллектуально-спортивных состязаниях Мурманскую область представила Анжелика Чуб, учащаяся 10 класса школы №1 ЗАТО Видяево. Анжелика достойно справилась со всеми испытаниями и вошла в число призёров олимпиады.

Заключительный этап олимпиады состоял из двух туров – теоретического и практического. В последнем участники проходили полосу препятствий, состоящую из шести заданий, на выполнение каждого отводилось контрольное время.

В 2023 году Анжелика уже участвовала в заключительном этапе олимпиады, но не вошла в число победителей и призёров. Наша землячка продолжила упорно тренироваться – оттачивать мастерство скалолазания, оказания первой помощи, вязания узлов, меткой стрельбы и других навыков. Анжелике помогал опытный наставник, преподаватель-организатор ОБЗР школы №1 ЗАТО Видяево Олег Цыганков.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, с 2022 по инициативе губернатора Андрея Чибиса победителям и призёрам финала ВсОШ, а также их наставникам учреждены премии от 100 до 200 тысяч рублей.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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