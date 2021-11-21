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Мурманская область. Арктика (16+)21.11.21 09:00

Северянка Домна Хомюк вошла в число лауреатов премии «Гордость нации» за вклад в сохранение и развитие родного языка

Домна Хомюк, яркий представитель коренного малочисленного народа Севера Мурманской области – саами вошла в число лауреатов премии «Гордость нации» в номинации «За вклад в сохранение и развитие родных языков». Церемония награждения состоялась в рамках II Всероссийского форума «Народы России» в Москве, участие в котором приняла делегация нашего региона.

Домна Хомюк является членом родовой общины коренного малочисленного народа саами «Роавас Чуллм» («Крепкий узел»), общественной организации Мурманской области «Ассоциация кольских саамов», Рабочей группы по коренным народам Баренцева/Евроарктического региона, Ассоциации исполнителей йойк Juoigiid Searvi (Норвегия). За время своей общественной деятельности организовала и долгие годы руководила фольклорной группой «ЕЛЛЕ». В 2015 году организовала детскую саамскую группу «Вуэза», в 2016 году – детскую саамскую группу «КаннЪц». Сегодня Домна Максимовна – руководитель родового гнезда «Самь парна» (саамские ребята), участники которого в 2018 и 2019 годах становились лауреатами культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети» и отмечались на высшем федеральном уровне.

Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, премия «Гордость нации» вручается за выдающийся личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России по семи номинациям. В этом году на соискание премии поступило 912 заявок из 85 субъектов РФ. Конкурс проводится Домом народов России.

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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