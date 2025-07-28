Северянка Елизавета Прохорова стала обладательницей бронзовой медали на финале VI летней Спартакиады молодёжи России по плаванию

В Астрахани с 25 по 30 июля проходит финальный этап VI летней Спартакиады молодежи (юниорская) России 2025 года по плаванию. Сильнейшие пловцы страны демонстрируют свое мастерство и борются за звания победителей.

Мурманскую область представляют воспитанники областной Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Елизавета Прохорова и Кирилл Колпаков.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, Елизавета Прохорова показывает на соревнованиях высокий уровень подготовки. Спортсменка в первый же день стала обладательницей бронзы на дистанции 100 метров вольным стилем, а также остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место на дистанции 50 метров брассом.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550990/#&gid=1&pid=1