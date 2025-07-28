Мурманская область. Арктика (16+)28.07.25 12:30
Северянка Елизавета Прохорова стала обладательницей бронзовой медали на финале VI летней Спартакиады молодёжи России по плаванию
В Астрахани с 25 по 30 июля проходит финальный этап VI летней Спартакиады молодежи (юниорская) России 2025 года по плаванию. Сильнейшие пловцы страны демонстрируют свое мастерство и борются за звания победителей.
Мурманскую область представляют воспитанники областной Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Елизавета Прохорова и Кирилл Колпаков.
Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, Елизавета Прохорова показывает на соревнованиях высокий уровень подготовки. Спортсменка в первый же день стала обладательницей бронзы на дистанции 100 метров вольным стилем, а также остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место на дистанции 50 метров брассом.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550990/#&gid=1&pid=1
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