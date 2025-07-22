Северянка Елизавета Прохорова завоевала две медали на первенстве России по плаванию

В Обнинске Калужской области завершилось первенство России по плаванию среди юниоров и юниорок. В соревнованиях приняли участие четыре спортсмена из Мурманской области – воспитанники областной Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Елизавета Прохорова, Есения Константинова, Кирилл Колпаков и Тимофей Кобелев.

Наилучших результатов на первенстве России достигла Елизавета Прохорова, завоевавшая две медали. Северянка заняла третье место на дистанциях 100 метров вольным стилем и брассом. В финальных заплывах также выступили Есения Константинова, занявшая седьмое место на дистанции 100 метров брассом, и Кирилл Колпаков, который показал восьмой результат на аналогичной дистанции.

Кроме того, команда Мурманской области заняла первое место в третьей группе регионов России, что позволило перейти во вторую группу. В дальнейшем на соревнованиях подобного уровня от Кольского Заполярья смогут выступить 15 спортсменов, тогда как ранее регион мог выставить на старты только 5 пловцов.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото (Федерация водных видов спорта России): https://gov-murman.ru/info/news/550732/#&gid=1&pid=1