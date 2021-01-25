Северянка, используя должностное положение, похитила более 425 тысяч рублей

В Мурманской области окончено расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного по факту растраты денежных средств с использованием служебного положения.

В правоохранительные органы обратилось руководство акционерного общества с заявлением о хищении денежных средств в одном из подразделений организации.

Сотрудниками следственного отдела УФСБ России по Мурманской области и оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Кандалакшский» была проведена проверка, по результатам которой были выявлены четыре эпизода противоправной деятельности.

В ходе следствия установлено, что 39-летняя жительница Кандалакши, занимая должность начальника филиала организации по оказанию услуг связи населению, имея умысел на хищение чужого имущества, используя своё должностное положение, с целью личного материального обогащения, совершала хищение вверенных ей денежных средств.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в течение нескольких месяцев, имея непосредственный доступ к операционной кассе и товарно-материальным ценностям, женщина присваивала наличные денежные средства, предназначенные для операционной деятельности. Помимо того, злоумышленница присваивала деньги, принятые от клиентов в счёт оплаты услуг и реализации товаров. Впоследствии она единолично вносила недостоверные сведения в отчётные документы.

Также, по версии следствия, весной 2020 года злоумышленница внесла недостоверные сведения в платёжные поручения на доставку социальных выплат, и похитила находившиеся в кассе организации денежные средства, предназначенные для получателей.

В результате преступных действий организации был причинён материальный ущерб в размере 427 тысяч рублей. Похищенные денежные средства женщина тратила на собственные нужды.

В отношении бывшего начальника филиала акционерного общества были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере). Впоследствии уголовные дела были соединены в одно производство.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кандалакшский районный суд для рассмотрения, по существу.

Обвиняемую может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.