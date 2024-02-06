Северянка Кристина Махова завоевала «золото» на чемпионате Северо-Западного федерального округа по художественной гимнастике

Гимнастка из Мурманской области Кристина Махова стала лучшей на чемпионате Северо-Западного федерального округа по художественной гимнастике.

С 3 по 5 февраля в Легкоатлетическом манеже Мурманска впервые провели чемпионат Северо-Западного федерального округа по художественной гимнастике. За чемпионство боролись 238 девушек, из них 56 личниц и 34 групповые команды из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, республик Коми и Карелии.

Соревнования проходили в групповых и индивидуальных упражнениях. На протяжении трёх дней гимнастки демонстрировали своё умение работать с различными гимнастическими атрибутами, такими как скакалки, обручи, мячи, ленты и булавы.

На церемонии награждения и закрытия соревнований присутствовала министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

«Для нас большая честь принимать столь статусное мероприятие. Чемпионат Северо-Западного федерального округа проводится у нас впервые и эти старты большая ответственность. Надеюсь, что совместно с федерацией художественной гимнастики Мурманской области, представителями и тренерами различных субъектов, мы организовали и провели этот турнир на высоком организационном уровне», – отметила Светлана Наумова.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в завершении соревнований заполярные гимнастки выступили с показательными номерами, сделав настоящий подарок всем гостям, участникам и зрителям.

В индивидуальной программе и в многоборье-командные соревнования Кристина Махова из Мурманской области завоевала золотую медаль. В квалификации упражнение без предмета – «серебро».

В групповых упражнениях с обручами команда Мурманской области заняла второе место.

Первое место в командном зачёте заняла Ленинградская область, второе место у Калининградской области, третье – у Республики Карелия.

Фото: https://gov-murman.ru