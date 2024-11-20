Мурманская область. Арктика (16+)20.11.24 19:30
Северянка Ксения Коржова завоевала две серебряные медали на втором этапе Кубка России по конькобежному спорту
Второй этап Кубка России по конькобежному спорту состоялся в Санкт-Петербурге. С 15 по 17 ноября на открытом катке «Стадиона имени Б.А. Шилкова» состязались конькобежцы из 25 регионов Российской Федерации.
Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, воспитанница спортивной школы «Олимп» из Оленегорска Ксения Коржова завоевала серебряные медали на дистанции 3000 метров и в масстарте (16 кругов) среди женщин. Тренером Ксении выступает Наталья Зыкина.
Фото: Союз конькобежцев России. Фото: https://gov-murman.ru/info/news/
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
SeVFloT83
15.11.24 17:35
Ну, с Новым годом, с новыми ценами! Как это по-нашему!
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