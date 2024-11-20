Северянка Ксения Коржова завоевала две серебряные медали на втором этапе Кубка России по конькобежному спорту

Второй этап Кубка России по конькобежному спорту состоялся в Санкт-Петербурге. С 15 по 17 ноября на открытом катке «Стадиона имени Б.А. Шилкова» состязались конькобежцы из 25 регионов Российской Федерации.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, воспитанница спортивной школы «Олимп» из Оленегорска Ксения Коржова завоевала серебряные медали на дистанции 3000 метров и в масстарте (16 кругов) среди женщин. Тренером Ксении выступает Наталья Зыкина.

Фото: Союз конькобежцев России. Фото: https://gov-murman.ru/info/news/