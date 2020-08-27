Северянка лишилась более 5 миллионов рублей, пытаясь заработать на биржевых ставках

В отдел полиции города Мончегорска обратилась 31-летняя местная жительница, которая сообщила, что неизвестные завладели принадлежащими ей денежными средствами в размере более 5 миллионов рублей.

Сотрудники полиции опросили заявительницу и выяснили, что около месяца назад в интернете она увидела информацию о возможности получения дополнительного дохода. Женщина решила попробовать заработать и зарегистрировалась на игровой площадке. Сделав минимальную ставку в размере 180 долларов США она выиграла и смогла забрать свой выигрыш.

После этого с ней связалась незнакомка, которая стала консультировать заявительницу. По ее словам, для получения реального дохода необходимо было вложить 50 тысяч долларов США. Северянка выполнила инструкцию и внесла требуемую сумму. Далее по указанию собеседницы она установила на свой компьютер программу дистанционного управления и видела все манипуляции со счетами.

В дальнейшем потерпевшая продолжала вкладывать в платформу деньги, которые брала в долг у родных, а также оформляла кредиты в банке. В результате почти за месяц она "потратила" на бирже свыше 5 миллионов рублей. Незнакомка-консультант постоянно была на связи с заявительницей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, спустя некоторое время женщина решила забрать деньги, но в ответ ей сказали, что это невозможно. Якобы брокеры подозревают её в мошенничестве и требуется время на проверку. После северянке сообщили, что необходимо оплатить подоходный налог от суммы выигрыша. Когда женщина внесла необходимую сумму для оплаты «налога», то связаться с консультантом заявительница больше не смогла, а финансы были переведены на неизвестный счёт.

В беседе со следователем она пояснила, что о таких случаях обмана знала из средств массовой информации и от знакомых, но доверилась злоумышленникам в надежде приумножить свой капитал.

По данному факту в ОМВД России по городу Мончегрску возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В настоящее время установлено, что по номерам телефонов, с которых выходили на связь с потерпевшей, обнаружены совпадения с аналогичными фактами мошенничества, зарегистрированных сотрудниками полиции в нескольких регионах страны.