Северянка-наркодилер из Заозерска проведёт в колонии 6 лет

В законную силу вступил приговор Кольского районного суда Мурманской области в отношении жительницы ЗАТО г. Заозерск Мурманской области Валерии Соловьевой, признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере» и частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

Сотрудниками управлений ФСБ России по Северному флоту и МВД России по Мурманской области установлено, что Валерия Соловьева, используя различные интернет-мессенджеры, осуществляла сбор заказов на поставку наркотических средств от потребителей, проживающих в Заозерске, для их последующей доставки от поставщика из Мурманска и реализации потребителям. Кратковременное хранение «зелья» девушка осуществляла в своей квартире, что было установлено сотрудниками полиции в марте 2020 г. в ходе проведения обыска по иному уголовному делу в связи с подозрением в её причастности к краже денежных средств по месту работы в салоне сотовой связи.

Но и это не заставило дилера отказаться от продолжения преступной деятельности. В мае–июне 2020 г. сотрудниками правоохранительных органов в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий подтверждён и задокументирован факт сбыта Валерией Соловьевой наркотического средств альфа-пироллидиновалерофенон (т.н. «соль», «зомби», «флакка») жителю Заозерска.

По совокупности приговоров Валерии Соловьевой назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.