Северянка Наталья Спирина – лауреат премии Совета Федерации «По зову женского сердца»

Сегодня в рамках всероссийского женского форума «Женщины: сохраняем традиции – развиваем Россию» состоялась церемония награждения лауреатов премии «По зову женского сердца». В номинации «Память сердца» отмечена северянка Наталья Спирина. Награду вручила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Наталья Спирина – вдова Героя России, погибшего в ходе СВО, заместитель председателя женсовета 200-й бригады Северного флота, волонтёр, ефрейтор медсанчасти мотострелковой бригады.

Вручая награду, Валентина Матвиенко отметила, что милосердие, сострадание, отзывчивость – это то, что всегда отличало российских женщин.

«Сегодня эти глубинные качества как никогда важны для поддержки участников специальной военной операции. Такое сплочение, когда «всем миром» страна помогает своим героям, неоценимо в трудный час. И, наверное, никакие слова не смогут описать всю нашу признательность тем женщинам, которые взяли на себя эту непростую миссию. Мы гордимся вами! Вы – настоящая душа России», – подчеркнула Валентина Матвиенко.

Северянки с первых дней СВО помогают нашим защитникам – матери, жёны, сёстры отправляют бойцам посылки, тёплые вещи, окопные свечи, маскировочные сети, сшитые своими руками, и многое другое.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в регионе организован сбор дополнительной помощи «Север помогает», – в результате с начала специальной военной операции неравнодушные северяне собрали более 586 тонн продуктов и вещей.

Учредители премии «По зову женского сердца» – Совет Федерации и Государственный фонд «Защитники Отечества». В этом году награда вручается впервые.

Фото (пресс-служба Совета Федерации РФ): https://gov-murman.ru