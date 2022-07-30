Северянка принимает участие в патриотическом слёте «Послы Победы» в Санкт-Петербурге

В Мариинском дворце Санкт-Петербурга стартовал патриотический слёт «Послы Победы.Ленинград», его участниками стали более 100 добровольцев из 77 регионов России, а также Донецкой и Луганской Народных Республик. Все они помогут в сопровождении парада в честь Дня Военно-морского флота, который пройдёт в Северной столице в это воскресенье. В числе добровольцев и представительница Мурманской области.

К «послам Победы» обратился первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

«Ежедневная, а не только 9 мая, помощь ветеранам Великой Отечественной войны и благоустроенные памятные места подчеркивают ваше неравнодушие и благодарность Героям, освободившим мир от нацизма. Ваши инициативы, проекты и добрые дела доказывают, что современное поколение чтит историю своей Родины, гордится современными достижениями и победами России и стремится развивать её», - подчеркнул Сергей Кириенко.

Креативную, смелую и яркую молодёжь поприветствовали руководитель ВОД «Волонтёры Победы» Ольга Занко, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, Лидия Григорьевна Ананьева – ветеран Великой Отечественной войны и участница Полярного конвоя.

«Удивительно, как незнакомые, казалось бы, люди, могут быть настолько отзывчивыми. Вместе мы одна большая команда – Волонтёры Победы», – отметила Василина Солодухина, «посол Победы» от Мурманской области из посёлка Зеленоборский Кандалакшского района.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, участников патриотического слёта ждёт образовательная программа, посещение музеев Санкт-Петербурга и ряд познавательных мероприятий.

Фото: https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=%23%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4&c%5Bsection%5D=statuses&z=photo-159167454_457240577%2Falbum-159167454_00%2Frev