ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Тяга к неординарному – хамское кафе в Сиднее и перевёрнутый дом в румынском паркеПредпенсионер – это звучит тревожно! Какие льготы они могут получить, а также кем хотят работать – отвечает hh.ru
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)30.07.22 19:00

Северянка принимает участие в патриотическом слёте «Послы Победы» в Санкт-Петербурге

В Мариинском дворце Санкт-Петербурга стартовал патриотический слёт «Послы Победы.Ленинград», его участниками стали более 100 добровольцев из 77 регионов России, а также Донецкой и Луганской Народных Республик. Все они помогут в сопровождении парада в честь Дня Военно-морского флота, который пройдёт в Северной столице в это воскресенье. В числе добровольцев и представительница Мурманской области.

К «послам Победы» обратился первый заместитель руководителя администрации Президента РФ  Сергей Кириенко.

«Ежедневная, а не только 9 мая, помощь ветеранам Великой Отечественной войны и благоустроенные памятные места подчеркивают ваше неравнодушие и благодарность Героям, освободившим мир от нацизма. Ваши инициативы, проекты и добрые дела доказывают, что современное поколение чтит историю своей Родины, гордится современными достижениями и победами России и стремится развивать её», - подчеркнул Сергей Кириенко.

Креативную, смелую и яркую молодёжь поприветствовали руководитель ВОД «Волонтёры Победы» Ольга Занко, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, Лидия Григорьевна Ананьева – ветеран Великой Отечественной войны и участница Полярного конвоя.

«Удивительно, как незнакомые, казалось бы, люди, могут быть настолько отзывчивыми. Вместе мы одна большая команда – Волонтёры Победы», – отметила Василина Солодухина, «посол Победы» от Мурманской области из посёлка Зеленоборский Кандалакшского района.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, участников патриотического слёта ждёт образовательная программа, посещение музеев Санкт-Петербурга и ряд познавательных мероприятий.

 

 

Фото: https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=%23%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4&c%5Bsection%5D=statuses&z=photo-159167454_457240577%2Falbum-159167454_00%2Frev

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Спрос на продавцов и кассиров за 10 лет вырос в 11 раз
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире05:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)05:30«Три счастливых женщины». Художественный фильм, 3-4 серия (12+)07:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Россияне стали реже брать взаймы и одалживать деньги-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,35 рубля, доллар укрепился почти на 1,11 рубля-PRO Энергетику (18+)20 работников КАЭС удостоены награды «Лидер ПСР» за высокие достижения в области внедрения и развития производственной системы «Росатом» (ПСР)-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 1 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)За «Душу России» - 500 тысяч рублей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Предпенсионер – это звучит тревожно! Какие льготы они могут получить, а также кем хотят работать – отвечает hh.ru
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика