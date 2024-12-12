Мурманская область. Арктика (16+)12.12.24 12:30
Северянка стала победительницей на всероссийских соревнованиях по муайтай
Мурманчанка Софья Логунова одержала победу на всероссийских соревнованиях Кубок Содружества и Кубок России по муайтай.
Соревнования проводились в Нижегородской области. Сборная команда Мурманской области продемонстрировала высокий уровень подготовки на соревнованиях. Золотую медаль в копилку региона принесла мурманчанка Софья Логунова.
Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, в соревнованиях приняли участие 1250 спортсменов из 56 регионов страны. На каждом из четырех рингов ежедневно боксировало от 30 до 60 пар. Украшением турнира стали гала финалы с участием профессионалов из России, Республики Беларусь и Тайланда.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/
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