Северянка Татьяна Соколова покорила пик Любви, завоевав при этом «серебро» на чемпионате России по альпинизму

В рамках чемпионата России по альпинизму в Бурятии прошёл скоростной забег на пик Любви «Козерог – 2023». Сильнейшие спортсмены страны состязались в дисциплине «скайраннинг – вертикальный километр». Они преодолели дистанцию в 4,2 км, набрав высоту 1,2 км и финишировав на вершине пика на высоте 2124 метра.

Член Федерации альпинизма Мурманской области Татьяна Соколова завоевала серебряную медаль, выполнив нормативы мастера спорта.

Пик Любви – одна из вершин Тункинских гор, которые являются восточным отрогом Восточного Саяна. Место проведения соревнований расположено возле знаменитого своими целебными водами посёлка Аршан.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, рнее на фестивале «Rosa Wild Trail» в Сочи 10 сентября 2022 года на седьмом этапе Кубка России по альпинизму в дисциплине скайраннинг Татьяна Соколова одержала победу, показав лучший результат среди женщин.

Фото: https://gov-murman.ru