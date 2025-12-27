Северянка Юлия Мельникова завоевала четыре медали на Кубке России по горнолыжному спорту

В Кусе на базе центра активного отдыха «Евразия» состоялись этапы Кубка России по горнолыжному спорту. Второй и третий этапы провели в дисциплине «слалом-гигант», четвертый и пятый – в дисциплине «слалом».

Воспитанница Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу Юлия Мельникова показала на соревнованиях высокий уровень подготовки.

Юлия завоевала две золотые медали в дисциплине «слалом», а также серебряную и бронзовую медали в дисциплине «слалом-гигант».

Следующие старты у северянки пройдут в Москве в дисциплине «параллельный слалом».

Напомним, с первых этапов Кубка России, которые провели в Кировске северянка завоевала полный комплект медалей: «золото» и «серебро» в «слаломе», а «бронзу» в «слаломе-гиганте». Тренируют талантливую спортсменку Ирина и Борис Аники.

Фото (Российская федерация горнолыжного спорта): https://gov-murman.ru/info/news/560034/#&gid=1&pid=1