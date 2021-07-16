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Мурманская область. Арктика (16+)16.07.21 15:00

Северянка Юлия Ушакова вошла в число победителей конкурса «Моя страна – моя Россия» в номинации «Мой Дальний Восток. Моя Арктика»

Финалисты всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – защитили свои проекты, представленные в номинации «Мой Дальний Восток. Моя Арктика». Финал номинации состоялся 15 июля во Владивостоке. В число победителей вошла жительница Мурманской области Юлия Ушакова.

Юлия Ушакова, специалист по социальной работе отделения социальной реабилитации несовершеннолетних Полярнинского комплексного центра социального обслуживания населения, представила проект, направленный на социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья с помощью создания творческого пространства в ЗАТО Александровск. Участники проекта получат навыки фотодела, научатся создавать собственные фотоработы, смогут поучаствовать в тематических фотосессиях в качестве моделей и фотографов, представить свои работы на выставках и конкурсах, а также получат бесценную возможность встречаться, знакомиться и общаться.

«Тесное взаимодействие детей-инвалидов и здоровых детей поможет им раскрепоститься, принять себя, снять психологический барьер, социализироваться с помощью совместных занятий. В будущем мы планируем масштабировать свой проект и на соседние ЗАТО. Уверена, что победа в конкурсе платформы «Россия – страна возможностей» и высокая оценка федеральных экспертов станет новым шагом для его развития», – поделилась Юлия Ушакова.

Участники очного этапа XVIII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» представили свои инициативы, направленные на развитие Дальнего Востока и Арктических территорий, в рамках Всероссийского молодежного образовательного Дальневосточного форума «Восток», традиционно проходящего на площадке Дальневосточного федерального университета. Приветствуя финалистов, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», сопредседатель организационного комитета всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Алексей Комиссаров рассказал, что участниками заочного этапа номинации стали 874 человек из 28 регионов России.

«Важно, что конкурс «Моя страна – моя Россия» может привлекать молодёжный ресурс всей страны для решения локальных вопросов территорий»», – подчеркнул Алексей Комиссаров.

«Номинация «Мой Дальний Восток. Моя Арктика» реализуется в рамках конкурса второй сезон подряд. Для участников она стала возможностью найти поддержку своих идей, принять участие в решении насущных проблем своего региона. Мы продолжаем наблюдать за развитием проектов победителей прошлого года», - отметила руководитель всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», доктор педагогических наук, проректор РГГУ Лариса Пастухова.

Полный список финалистов конкурса представлен на сайте проекта.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». В нынешнем сезоне его участниками стали 91 147 человек из всех регионов России и ряда зарубежных государств, в числе которых Беларусь, Украина, Азербайджан, Египет, Вьетнам, Великобритания, США и др.

XVIII сезон конкурса стартовал в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт». Основными тематическими направлениями стали наука, технологии и космос, а сам конкурс вошёл в план основных мероприятий Года науки и технологий в России. В год 60-летия первого полёта Юрия Гагарина в космос партнером конкурса стала Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос». При её поддержке реализуется ряд номинаций, направленных на популяризацию изучения космоса среди молодежи, в том числе номинация «Мой Дальний Восток. Моя Арктика».

Финал номинации «Мой Дальний Восток. Моя Арктика» во Владивостоке дал старт кампании очных защит XVIII сезона конкурса. Всего в 2021 году финалистами проекта стали 762 автора лучших инициатив, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий.

Одним из партнёров номинации «Мой Дальний Восток. Моя Арктика» является Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. В качестве приза авторы лучших проектов в номинации получат возможность пройти очную стажировку в Минвостокразвития.

Кроме того, второй год подряд участники конкурса имеют возможность получить грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодёжи. В рамках публичных защит эксперты Грантового конкурса молодёжных инициатив Росмолодёжи, который также является одним из проектов платформы «Россия – страна возможностей», оценят работы конкурсантов и рекомендуют к получению грантов на реализацию собственного проекта, сообщает региональное Министерство информационной политики.

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