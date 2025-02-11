Северянка завоевала «золото» на втором этапе Кубка России по ездовому спорту. Соревнования проходили в Кировске

В Кировске на территории лыжного комплекса «Тирвас» с 7 по 9 февраля проходил второй этап Кубка России по ездовому спорту. Спортсмены боролись за звание сильнейших в снежных дисциплинах: «лыжи-спринт 1 собака», «нарта-спринт 2 собаки», «нарта-спринт 4 собаки». Всего стать частью соревнований решили 40 участников из Мурманской, Владимирской, Нижегородской, Ленинградской и Московской областей, а также Санкт-Петербурга и Карелии.

«Мы очень рады принимать у себя столь важные соревнования. Это значительный вклад в развитие ездового спорта в нашем регионе. Для этого было приложено много усилий и желания. Сегодня мы проводим второй этап Кубка России, а последующие этапы примет Челябинск и Петрозаводск. Победители Кубка будут объявлены по сумме всех четырех этапов», – отметила член мурманского областного регионального отделения общероссийской общественной организации «Федерация ездового спорта России» Юлия Потапова.

По итогам соревнований в дисциплине «лыжи-спринт 1 собака» победу одержали Алексей Карымов из Нижегородской области и Арсения Евстафьева из Ленинградской области. В дисциплине «нарта-спринт 2 собаки» первой стала Светлана Рудева из Владимирской области. В дисциплине «нарта-спринт 4 собаки» «золото» завоевала Юлия Потапова из Мурманской области.

Мурманское областное региональное отделение общероссийской общественной организации «Федерация ездового спорта России» выражает огромную благодарность спонсорам соревнований: спортивно-оздоровительному комплексу «Горняк» и Антону Трушенко за возможность проведения соревнований и предоставление трасс лыжного комплекса «Тирвас» для полноценных тренировок, компании «ФосАгро» за помощь в проведении и представлении призов для участников, базу отдыха «Коласпортвилладж» и Ирине Воронцовой за организацию и проведение мероприятий, кормам премиум-класса для животных «Сириус» за предоставление призового фонда, Виктории и Денису Быковским за формирование призового фонда.

В настоящее время соревнования по ездовому спорту являются одними из самых ярких состязаний Полярной Олимпиады. В 2023 году на территории лыжного комплекса «Тирвас» в рамках 63-го Праздника Севера учащихся и 88-го Праздника Севера состоялись чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа. Тогда за медали соревнований боролись порядка 40 спортсменов из семи регионов страны.

Как отмечает региональное Министерство спорта, на Кольском полуострове история гонок на собачьих упряжках началась с образования в 2011 году Клуба любителей ездового спорта. В 2013 году состоялся первый пробег в рамках городского фестиваля спорта «Мурманская миля».

Напомним, что развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить».

Фото (Ирина ГАЛИЧАНИНА): https://gov-murman.ru/info/news/