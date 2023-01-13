Северянки из Сафоново передали для участников СВО 145 окопных свечей

Волонтёры планируют увеличить своё производство в ближайшем будущем.

В Мурманский региональный исполком партии «Единая Россия» неравнодушные мамы, находящиеся в декрете, привезли 145 окопных свечей для отправки в зону специальной военной операции.

Такие свечи можно использовать как для подогрева еды и воды, так и для сушки вещей, согрева тела. Каждая свеча может гореть до восьми часов, её можно затушить и зажечь снова.

«Дома любая хозяйка может взять банку, например, из-под гороха, обработать края, свернуть в неё картон и залить парафином. К нам в Сафоново недавно переехала девушка-активистка Анна из Сыктывкара, которая нас организовала. Сейчас у нас небольшая группа из девяти мам – кто картон нарезает, кто готовит банки. На парафин мы скидываемся все вместе. Также с нами делятся единомышленницы из Североморска, которым в закупке материалов помог местный предприниматель. Через пару недель привезём новую партию свечей, надеюсь, их будет больше», - рассказала волонтёр Мария Поединцева.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news?type=regional