Северянки успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «Катюша»

Команда Мурманской областной спортивной школы в составе восьми человек показала хороший уровень подготовки на Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «Катюша», проходивших с 11 по 14 ноября в Нижегородской области. Главная цель соревнований - повышение уровня спортивного мастерства и выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды ФСО «Спартак».

По итогам многоборья наша землячка Мария Загоскина стала победителем в возрастной категории гимнасток 2004 года рождения, выступающих по программе мастеров спорта.

Северянка Кристина Махова по итогам многоборья программы I спортивного разряда стала бронзовым призёром, сообщает Министерство спорта и молодёжной политики Мурманской области.