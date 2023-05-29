Северянки вошли в пятёрку лучших по итогам Российско-Китайских молодёжных летних игр

В Чундзыне завершились IX Российско-Китайские молодёжные летние игры. В составе сборной страны за «золото» международных соревнований боролись воспитанницы Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Елизавета Прохорова и Есения Константинова.

В соревнованиях по плаванию Елизавета Прохорова заняла четвёртое место на дистанции 100 метров брассом, пятое – на 200 метров комплексным плаванием, восьмое – на 100 метров вольным стилем. Есения Константинова была пятой на дистанции 200 метров брассом.

Северянки неоднократно блестяще представляли Мурманскую область на межрегиональных и всероссийских соревнованиях. Так, никельчанка Есения Константинова является многократной чемпионкой Северо-Западного федерального округа, финалисткой Всероссийской спартакиады сильнейших и международного Кубка Владимира Сальникова. Тренирует мастера спорта Екатерина Лебедик. В 2021 году Елизавета Прохорова из Полярного одержала победу на первенстве России, а в прошлом году стала призером всероссийских соревнований «Резерв России» и вышла в финал чемпионата страны. Мастер спорта тренируется у Екатерины Лебедик и Дмитрия Леоненкова.

На IX Российско-Китайских молодёжных летних играх нашу страну представляли 158 спортсменов. Соревнования проходили по бадминтону, баскетболу, волейболу, гандболу, плаванию, спортивной борьбе, футболу и художественной гимнастике. Наибольшее количество медалей принесли российские пловцы – 16 золотых, 15 серебряных и 18 бронзовых, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru