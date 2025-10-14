Северянки высоко оценили значимость проекта «Женщины за здоровье мужчин»

В Заполярном состоялась пилотная встреча проекта «Женщины за здоровье мужчин». Установочную лекцию «Здоровая семья – сильный регион!» провела первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Екатерина Сулима.

В своём выступлении заместитель министра подчеркнула особую роль женщины в сохранении здоровья семьи, отметив, что именно от этого во многом зависит благополучие всего региона.

«Мы открываем проект, направленный на формирование культуры здоровья среди жителей региона. В Мурманской области развитию профилактической медицины уделяется большое внимание: об этом говорит востребованность таких губернаторских проектов, как «Витаминизация», «Северное долголетие», «На Севере — малыш». Женщина играет ключевую роль в формировании здоровых привычек в семье, являясь инициатором изменений. Для повышения уровня информированности в рамках проекта «Женщины за здоровье мужчин» проводится серия лекций и практических занятий, где особое внимание уделяется поддержанию психоэмоционального состояния участниц», — рассказала Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ

Ключевую мысль поддержала и директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России Оксана Драпкина, которая выступила перед участницами в онлайн-формате: «Безусловно, семья — это главная ценность и ячейка общества, которая находится внутри социального окружения. Именно в семье формируются привычки в питании, досуге и отношении к детям, которые затем пропагандируются внутри семьи. Здоровье — многокомпонентный показатель, и ключевая роль в его укреплении лежит на женщине».

Северянки высоко оценили значимость такого проекта. «Женщины за здоровье мужчин» помогает северянкам получить конкретные знания и практические инструменты для создания здоровой среды в своих семьях.

Следующая встреча ждёт всех желающих уже 18 октября в 13.00 по адресу: Заполярный, ул. Бабикова, 15а. В программе — онлайн-семинар «Взаимодействие и мягкое влияние в вопросах здоровья», а также полезный мастер-класс с психологом «Разговор без ссоры». Вход на мероприятие свободный.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, пилотной площадкой для реализации проекта «Женщины за здоровье мужчин» выбран Печенгский округ. Проект продлится до декабря 2025 года и завершится форумом, на котором подведут итоги и обсудят перспективы тиражирования проекта в других муниципалитетах Кольского Заполярья.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555089/#&gid=1&pid=7