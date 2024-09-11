Северянок приглашают на лекции проекта «Мама в ритме счастья»

Министерство здравоохранения Мурманской области проведёт цикл лекций в рамках просветительского проекта «Мама в ритме счастья. Навигация по миру материнства с уверенностью». Участие в мероприятиях проекта могут принять все желающие.

Рождение ребёнка – самое счастливое и чудесное событие для каждой семьи. Наступает новый и волнительный этап, и у молодых родителей появляется много вопросов по уходу за малышом. На многие вопросы молодые мамы могут получить ответ на лекциях просветительского проекта «Мама в ритме счастья».

Лекции проведут специалисты мурманских медицинских учреждений, центра социальной поддержки населения и Управления ГИБДД.

В 2024 году запланированы лекции по темам:

«Основные транзиторные (физиологические) состояния новорождённых, их дифференциация с заболеваниями. При каких состояниях родителям необходимо обратиться к врачу» (17 сентября);

«Особенности ухода за детьми, склонными к аллергическим реакциям/заболеваниям» (1 октября);

«Грудное вскармливание – польза для мамы и малыша» (15 октября);

«Перевозка детей в салоне автомобиля, начиная с рождения» (29 октября);

«Гигиена полости рта у малыша» (12 ноября);

«Нарушение осанки – причины возникновения. Меры профилактики нарушения осанки у детей» (10 декабря);

«Нарушение рефракции у детей» (24 декабря).

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, все лекции проходят бесплатно в пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ» в библиотеке на ул. Буркова, 30. Начало в 17.00.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/