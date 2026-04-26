Северянок приглашают на региональный этап программы «Мама-предприниматель»

С 1 по 5 июня в Мурманске участниц ждет очное обучение от экспертов, визиты к успешным женщинам-предпринимателям, разработка и защита собственных проектов. Лучший бизнес-проект получит денежный приз на развитие в размере 150 тысяч рублей.

Приём заявок открыт на сайте мамапредприниматель.рф для женщин, проживающих в Мурманской области:

с несовершеннолетними детьми, беременных или находящихся в декретном отпуске;

без зарегистрированного бизнеса, но с готовой бизнес-идеей;

самозанятых;

ИП или учредителей юрлиц, если бизнесу исполняется не более 3 лет на конец 2026 года.

Дополнительные вопросы можно задать по телефону +7 (8152) 41-07-44.

Программа реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Региональный организатор - Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. Организатор - Минэкономразвития России.

При поддержке Союза женщин России.

