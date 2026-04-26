Северянок приглашают на региональный этап программы «Мама-предприниматель»
С 1 по 5 июня в Мурманске участниц ждет очное обучение от экспертов, визиты к успешным женщинам-предпринимателям, разработка и защита собственных проектов. Лучший бизнес-проект получит денежный приз на развитие в размере 150 тысяч рублей.
Приём заявок открыт на сайте мамапредприниматель.рф для женщин, проживающих в Мурманской области:
с несовершеннолетними детьми, беременных или находящихся в декретном отпуске;
без зарегистрированного бизнеса, но с готовой бизнес-идеей;
самозанятых;
ИП или учредителей юрлиц, если бизнесу исполняется не более 3 лет на конец 2026 года.
Дополнительные вопросы можно задать по телефону +7 (8152) 41-07-44.
Программа реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Региональный организатор - Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. Организатор - Минэкономразвития России.
При поддержке Союза женщин России.
